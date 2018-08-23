В Украине сегодня без осадков, на юге до +29° (карта)

08:06, 23 августа 2018
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Сегодня в Украине будет тепло.

Сегодня в Украине без осадков / 7-themes.com
Сегодня в Украине без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях солнечно. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.

Прогноз на 23 августа / УНИАН
Прогноз на 23 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

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