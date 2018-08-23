В Украине сегодня без осадков, на юге до +29° (карта)
Сегодня в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.
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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура до +28°.
В северных областях солнечно. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+27°... +10°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+24°... +12°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+26°... +9°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+28°... +14°
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Одесса+29°... +16°
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Полтава+25°... +12°
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Ровно+25°... +16°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+24°... +8°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+24°... +11°
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Херсон+29°... +14°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+25°... +13°
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Чернигов+23°... +9°
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Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
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Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 67 %
Давление: 752 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:30
Закат 19:53
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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