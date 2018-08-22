В Киеве завтра без осадков, температура до +24°

17:00, 22 августа 2018
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Завтра в столице будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:56, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.

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