В Киеве завтра без осадков, температура до +24°
Завтра в столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +24°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:56, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+30°... +10°
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Житомир+24°... +12°
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Запорожье+29°... +14°
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Ивано-Франковск+25°... +15°
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Киев+24°... +11°
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Кировоград+27°... +12°
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Луганск+30°... +10°
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Луцк+24°... +14°
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Львов+23°... +14°
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Николаев+30°... +16°
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Одесса+33°... +18°
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Полтава+25°... +11°
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Ровно+24°... +13°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+24°... +8°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+26°... +11°
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Херсон+31°... +17°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+26°... +12°
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Чернигов+23°... +8°
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Черновцы+26°... +18°
Виргиния, США
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Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 71 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 06:29
Закат 19:55
Видимость: 16 км
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