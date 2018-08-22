Завтра в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз)

16:30, 22 августа 2018
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На юге до +29°.

Завтра в Украине без осадков / mosaicon.hu
Завтра в Украине без осадков / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 августа, в Украине будет тепло и практически без осадков.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +29°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях солнечно. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.

Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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