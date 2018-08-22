Китай готовится к удару тайфуна "Соулик"

15:27, 22 августа 2018
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Жителей восточных регионов страны предупреждают о сильном ветре.

Китай ждет удара тайфуна / Flickr, Traveltipy
Китай ждет удара тайфуна / Flickr, Traveltipy

Завтра, 23 августа, на восточное побережье Китая выйдет тайфун "Соулик", который принесет с собой мощный ветер.

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Сегодня утром центр тайфуна находился над северо-восточной частью Восточно-Китайского моря, скорость ветра достигала 48 м/сек. При этом он, теряя силу, будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 км/ч, передает Xinhua со ссылкой на Национальный метеорологический центр Китая.

К утру 23 августа "Соулик" принесет штормовой ветер в прибрежную зону провинций Цзянсу и Чжэцзян, а также некоторые районы Восточно-Китайского моря.

В Китае объявили "синее" предупреждение в связи с тайфуном. Местным властям рекомендовано принять необходимые меры предосторожности в отношении возможных стихийных бедствий, а судам вернуться в порты.

Напомним, в китайской провинции Аньхой жертвами мощного тайфуна "Румбия" стали 18 человек.

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