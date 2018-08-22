У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5

14:20, 22 августа 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 22 августа, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км на восток от города Лакаторо. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок, погибли 515 человек.

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