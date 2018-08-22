У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 22 августа, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км на восток от города Лакаторо. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок, погибли 515 человек.
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