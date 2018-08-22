В Арктике дал трещину самый старый и толстый лед

12:48, 22 августа 2018
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Это может поставить под угрозу выживание гренландских тюленей и белых медведей

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Самый старый и толстый лед в Арктике начал разрушаться второй раз за год из-за теплых ветров и изменения климата.

В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов

По словам ученых, это может поставить под угрозу выживание гренландских тюленей и белых медведей, сообщает Science Alert.

Снимки, сделанные спутниками, показывают, что лед у северного побережья Гренландии стал более хрупким и мобильным. 

Ранее считалось, что именно в этом регионе многолетний лед будет сохраняться в течение долгого времени, в то время как температура в остальных регионах Земли будет повышаться. Однако последние наблюдения показывают, что арктический ледовый покров здесь стал на 40% ниже среднего показателя для этого времени года.

Ранее сообщалось, что к 2100 году человечество может быть уничтожено "катастрофическими" изменениями климата

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