В Арктике дал трещину самый старый и толстый лед

Самый старый и толстый лед в Арктике начал разрушаться второй раз за год из-за теплых ветров и изменения климата.

По словам ученых, это может поставить под угрозу выживание гренландских тюленей и белых медведей, сообщает Science Alert.

Снимки, сделанные спутниками, показывают, что лед у северного побережья Гренландии стал более хрупким и мобильным.

A small animation from @DTUSpace

