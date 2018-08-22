Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 500 человек
Пострадали более 7 тысяч человек.
В результате мощного землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок, погибли 515 человек.
У берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение
Пострадали более 7 тысяч человек. Свои дома вынуждены были покинуть 431 тысяч человек, 73,8 тысяч помещений и 798 строений повреждены, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
После 7-балльного землетрясения 5-го августа на острове Ломбок были зафиксированы в общей сложности 543 афтершоков разных степеней.
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