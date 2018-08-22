В Италии растет число жертв паводка
Погибли 11 человек.
В результате внезапного паводка горной реки Раганелло близ Национального парка Поллино в Италии погибли 11 человек.
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Сколько туристов находилось близ реки, неизвестно. Сообщается о десятке раненых, в том числе и о ребенке с симптомами сильного переохлаждения, сообщает Euronews.
Река Раганелло быстро вышла из берегов из-за сильных дождей. Спасатели считают, что в ущелье могут оставаться люди, зацепившиеся за скалы, их ищут с помощью вертолетов. По данным местных СМИ, среди туристов в ущелье был один иностранец. Голландец получил перелом костей таза.
Напомним, в результате наводнения в Камбодже за последние четыре недели погибли 18 человек, среди которых восемь детей.
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