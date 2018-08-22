Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:39, 22 августа 2018
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Пожарная опасность ожидается 22-23 августа.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22-23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ривненской, большинстве районов Киевской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.

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