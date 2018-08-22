В Киеве сегодня без осадков, температура до +23°
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +23°.
В Украине сохраняется пожарная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.
Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +11°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+30°... +11°
-
Житомир+24°... +11°
-
Запорожье+29°... +15°
-
Ивано-Франковск+25°... +14°
-
Киев+24°... +11°
-
Кировоград+27°... +12°
-
Луганск+30°... +11°
-
Луцк+24°... +14°
-
Львов+23°... +14°
-
Николаев+30°... +16°
-
Одесса+33°... +17°
-
Полтава+26°... +12°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+33°... +17°
-
Сумы+24°... +9°
-
Тернополь+24°... +14°
-
Харьков+26°... +12°
-
Херсон+32°... +16°
-
Хмельницкий+25°... +15°
-
Черкассы+26°... +12°
-
Чернигов+23°... +8°
-
Черновцы+26°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 68 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 31 %
Восход: 06:29
Закат 19:55
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей