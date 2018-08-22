В Киеве сегодня без осадков, температура до +23°

08:30, 22 августа 2018
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.

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