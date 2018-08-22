Сегодня в большинстве областей Украины похолодает (карта)
Жара сохранится на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.
В Украине сохраняется пожарная опасность
На востоке местами пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины без осадков. Температура до +26°.
В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 22 августа — день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+30°... +11°
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Житомир+24°... +11°
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Запорожье+29°... +15°
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Ивано-Франковск+25°... +14°
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Киев+24°... +11°
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Кировоград+27°... +12°
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Луганск+30°... +11°
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Луцк+24°... +14°
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Львов+23°... +14°
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Николаев+30°... +16°
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Одесса+33°... +17°
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Полтава+26°... +12°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+33°... +17°
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Сумы+24°... +9°
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Тернополь+24°... +14°
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Харьков+26°... +12°
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Херсон+32°... +16°
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Хмельницкий+25°... +15°
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Черкассы+26°... +12°
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Чернигов+23°... +8°
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Черновцы+26°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 68 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 31 %
Восход: 06:29
Закат 19:55
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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