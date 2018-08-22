Сегодня в большинстве областей Украины похолодает (карта)

Жара сохранится на юге и востоке.

Сегодня в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.

Читайте также В Украине сохраняется пожарная опасность

На востоке местами пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 августа — день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.