Сегодня в большинстве областей Украины похолодает (карта)

08:06, 22 августа 2018
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Жара сохранится на юге и востоке.

Сегодня в Украине похолодает / galleryua.com, berlum
Сегодня в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.

В Украине сохраняется пожарная опасность

На востоке местами пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН
Прогноз на 22 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 августа — день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.

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Погода в Украине

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Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
68 %
749 мм
4.1 м/с
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