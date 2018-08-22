У берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 123 км.
В Карибском море возле берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, землетрясение произошло в 20 км от города Ягуарапаро. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 123 км.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сначала сообщил, что магнитуда этого землетрясения составила 7,0, однако позднее повысил ее до 7,3.
В EMSC отметили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 112 км. По данным центра, землетрясение произошло в 160 км от города Порт-оф-Спейн (столица Тринидада и Тобаго).
Как отмечает Associated Press, жители Каракаса выбежали из своих домов, чтобы не быть погребенными под обломками. Государственных служащих в городе организованно эвакуировали. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Толчки также ощущались в столице Колумбии Боготе.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате землетрясения магнитудой 7,0, которое прозошло на индонезийском острове Ломбок, погибли 436 человек.
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