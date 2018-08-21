В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

17:00, 21 августа 2018
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Завтра в столице похолодает.

В столице завтра похолодает / lifekiev.com
В столице завтра похолодает / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +23°.

В Украине сегодня будет жарко, на западе местами пройдут дожди (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.

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