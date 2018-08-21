Во многих областях Украины завтра похолодает (карта)

16:30, 21 августа 2018
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Жара сохранится на востоке и юге страны.

Завтра во многих областях спадет жара / galleryua.com, viktort
Завтра во многих областях спадет жара / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.

В Украине сохраняется пожарная опасность

На востоке местами пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН
Прогноз на 22 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 августа — день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.

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