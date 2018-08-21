Во многих областях Украины завтра похолодает (карта)
Жара сохранится на востоке и юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине спадет жара, на востоке пройдут дожди.
В Украине сохраняется пожарная опасность
На востоке местами пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины без осадков. Температура до +26°.
В северных областях солнечно. Температура до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 22 августа — день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.
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Погода в Украине
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Винница+30°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+30°... +15°
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Кировоград+32°... +18°
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Луганск+30°... +13°
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Луцк+27°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+29°... +19°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+31°... +13°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+31°... +17°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+31°... +15°
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Чернигов+28°... +13°
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Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 92 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 06:28
Закат 19:56
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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