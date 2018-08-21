Из-за паводка в Италии погибли десять человек (видео)
Спасателям удалось спасти 18 человек.
На юге Италии река вышла из берегов и затопила горное ущелье в национальном парке "Поллино".
В Индии продолжает расти число жертв крупнейшего наводнения столетия
В то время там находились три группы туристов. Спасти успели восемнадцать человек, из них каждый третий получил травмы. Десять человек погибли, говорится в сюжете ТСН.
Всю ночь спасатели и дайверы прочесывали район и до сих пор проверяют, есть ли пропавшие без вести.
Из-за внезапного наводнения на юге Италии погибли десять человек
Напомним, в китайской провинции Аньхой жертвами мощного тайфуна "Румбия" стали 18 человек.
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