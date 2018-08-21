Из-за паводка в Италии погибли десять человек (видео)

15:34, 21 августа 2018
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Спасателям удалось спасти 18 человек.

Юг Италии внезапно накрыло наводнение / скриншот
Юг Италии внезапно накрыло наводнение / скриншот

На юге Италии река вышла из берегов и затопила горное ущелье в национальном парке "Поллино".

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В то время там находились три группы туристов. Спасти успели восемнадцать человек, из них каждый третий получил травмы. Десять человек погибли, говорится в сюжете ТСН.

Всю ночь спасатели и дайверы прочесывали район и до сих пор проверяют, есть ли пропавшие без вести.

Напомним, в китайской провинции Аньхой жертвами мощного тайфуна "Румбия" стали 18 человек.

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