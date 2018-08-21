Холодный атмосферный фронт завтра принесет в Украину похолодание - синоптик

Жарко будет только на востоке и юге страны.

Завтра жара в Украине спадет / УНИАН

Завтра, 22 августа, атмосферный фронт принесет в Украину похолодание.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей температура воздуха 22 августа составит комфортные +20...+25 градусов. Осень запускает свое промо постепенно", - пишет она.

По словам Диденко, завтра жара будет держаться лишь на востоке и юге - до +28...+33 градусов. А 23-24 августа в Украине будет солнечно и тепло, лишь на крайнем западе есть вероятность локального дождя.

Напомним, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.