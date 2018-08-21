Камбоджа пострадала от мощного наводнения

Погибли 18 человек.

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В результате наводнения в Камбодже за последние четыре недели погибли 18 человек, среди которых восемь детей.

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Всего наводнение затронуло более 83 тысяч семей, которые главным образом проживают в шести провинциях вдоль реки Меконг. Более 7 тысяч семей эвакуировали в районы на возвышенностях, передает Xinhua.

Сейчас Камбоджа переживает пиковый период наводнений. Уровень воды в реке Меконг продолжает повышаться и приближается к опасным отметкам во многих провинциях.

Напомним, по меньшей мере 400 человек погибли в результате самого масштабного наводнения за последние сто лет в Индии.