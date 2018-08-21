Наводнение столетия в Индии: число жертв увеличилось до 400 человек

Дожди будут продолжаться до 25 августа.

В Индии продолжает расти число жертв наводнения / REUTERS

По меньшей мере 400 человек погибли в результате самого масштабного наводнения за последние сто лет в Индии.

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Больше других от наводнения, вызванного сильными муссонными ливнями, пострадал штат Керала. Там уровень воды по-прежнему продолжает повышаться. Несколько городов, в частности Чалакуди и Триссур, практически полностью затоплены, крупнейший аэропорт штата - Кочин - будет открыт не ранее 26 августа, сообщает Euronews.

Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся до субботы, 25 августа.

Напомним, девять человек погибли в результате тайфуна "Румбия", который обрушился на центральные и восточные районы Китая.