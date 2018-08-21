Наводнение столетия в Индии: число жертв увеличилось до 400 человек
Дожди будут продолжаться до 25 августа.
По меньшей мере 400 человек погибли в результате самого масштабного наводнения за последние сто лет в Индии.
Американский штат Нью-Джерси пострадал от наводнения (видео)
Больше других от наводнения, вызванного сильными муссонными ливнями, пострадал штат Керала. Там уровень воды по-прежнему продолжает повышаться. Несколько городов, в частности Чалакуди и Триссур, практически полностью затоплены, крупнейший аэропорт штата - Кочин - будет открыт не ранее 26 августа, сообщает Euronews.
Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся до субботы, 25 августа.
Напомним, девять человек погибли в результате тайфуна "Румбия", который обрушился на центральные и восточные районы Китая.
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