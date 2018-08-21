В Китае увеличилось число жертв тайфуна "Румбия"

В провинции Аньхой пострадали более 1,9 млн человек.

Китай пострадал от тайфуна "Румбия" / REUTERS

В китайской провинции Аньхой жертвами мощного тайфуна "Румбия" стали 18 человек.

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Всего в провинции от удара стихии пострадали более 1,9 млн человек, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Около 30 тыс. жителей провинции были эвакуированы, 13 человек получили ранения, еще один пропал без вести. Экономический ущерб оценивается в 262 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна погибли девять человек в трех провинциях.