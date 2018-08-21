В Украине сохраняется пожарная опасность

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 21 августа, почти во всех регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

йНагадаємо, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.