Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +28°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +28°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 20:08.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +14°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+27°... +14°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+28°... +13°
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Киев+28°... +14°
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Кировоград+32°... +16°
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Луганск+31°... +13°
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Луцк+25°... +12°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +20°
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Полтава+31°... +16°
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Ровно+26°... +10°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+28°... +12°
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Харьков+31°... +16°
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Херсон+32°... +20°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+32°... +15°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 96 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:28
Закат 19:56
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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