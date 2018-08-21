В Украине сегодня будет жарко, на западе местами пройдут дожди (карта)

08:06, 21 августа 2018
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На юге до +33°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.

Прогноз на 21 августа / УНИАН
Прогноз на 21 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 августа — Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи — к солнечной осени, на Мирона буря — к ненастному сентябрю. 

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