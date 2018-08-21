В Украине сегодня будет жарко, на западе местами пройдут дожди (карта)
На юге до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +31°.
В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 21 августа — Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи — к солнечной осени, на Мирона буря — к ненастному сентябрю.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +14°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+28°... +13°
-
Киев+28°... +14°
-
Кировоград+32°... +16°
-
Луганск+31°... +13°
-
Луцк+25°... +12°
-
Львов+25°... +12°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+33°... +20°
-
Полтава+31°... +16°
-
Ровно+26°... +10°
-
Симферополь+30°... +14°
-
Сумы+30°... +12°
-
Тернополь+28°... +12°
-
Харьков+31°... +16°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+29°... +14°
-
Черкассы+32°... +15°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+29°... +17°