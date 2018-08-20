Завтра в Киеве без осадков, температура до +28°
Завтра в столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +28°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+28°... +11°
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Житомир+28°... +18°
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Запорожье+28°... +14°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+30°... +16°
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Луганск+27°... +10°
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Луцк+29°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+30°... +15°
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Полтава+28°... +15°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+29°... +13°
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Тернополь+29°... +15°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+30°... +14°
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Хмельницкий+28°... +16°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 86 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 06:27
Закат 19:58
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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