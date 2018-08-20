Завтра в Киеве без осадков, температура до +28°

Завтра в столице будет солнечно.

Завтра в Киеве без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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