В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 20 августа 2018
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На юге до +33°.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 августа, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура до +32°.

Согласно народному прогнозу, 21 августа — Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи — к солнечной осени, на Мирона буря — к ненастному сентябрю. 

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