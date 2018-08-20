Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
Сегодня, 20 августа, почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на День независимости, 24 августа, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
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