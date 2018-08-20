Солнечно и тепло: стал известен прогноз погоды на День независимости

14:02, 20 августа 2018
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22 августа в Украине похолодает, а на праздники будет тепло.

На День независимости в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На День независимости в Украине будет тепло / Фото УНИАН

На День независимости, 24 августа, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, до 22 августа в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях возможны ливни, сильный ветер и град.

"22 августа в Украине (кроме южной части) придет ощутимое снижение температуры воздуха, до +20...+25 градусов. А День флага и День независимости, по предварительным прогнозам, будут замечательными - солнечными и теплыми", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, сохранится жаркая погода.

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