Солнечно и тепло: стал известен прогноз погоды на День независимости
22 августа в Украине похолодает, а на праздники будет тепло.
На День независимости, 24 августа, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, до 22 августа в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях возможны ливни, сильный ветер и град.
"22 августа в Украине (кроме южной части) придет ощутимое снижение температуры воздуха, до +20...+25 градусов. А День флага и День независимости, по предварительным прогнозам, будут замечательными - солнечными и теплыми", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, сохранится жаркая погода.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+28°... +11°
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Житомир+28°... +18°
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Запорожье+29°... +14°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+30°... +16°
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Луганск+27°... +10°
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Луцк+29°... +18°
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Львов+28°... +17°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+30°... +15°
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Полтава+28°... +15°
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Ровно+29°... +17°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+29°... +13°
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Тернополь+29°... +15°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+30°... +14°
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