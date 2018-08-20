Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

12:00, 20 августа 2018
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На День независимости дожди ожидаются только в западных областях.

На этой неделе будет жарко / УНИАН
На этой неделе будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, сохранится жаркая погода.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +32°, в остальных регионах до +27°...+31°.

Прогноз на 20 августа / УНИАН
Прогноз на 20 августа / УНИАН

Во вторник, 21 августа, в Украине практически без осадков. На юге до +33°.

Прогноз на 21 августа / УНИАН
Прогноз на 21 августа / УНИАН

В среду, 22 августа, без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +34°. В остальных регионах до +31°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН
Прогноз на 22 августа / УНИАН

В четверг ожидается солнечная погода. Ночью по стране +9°…+17°, днем на юге до +31°.

Прогноз на 23 августа / УНИАН
Прогноз на 23 августа / УНИАН

В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. На юге до +33°, в остальных регионах до +31°.

Прогноз на 24 августа / УНИАН
Прогноз на 24 августа / УНИАН

25 и 26 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +13°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +26°...+34°. В воскресенье ночью на западе до +11°, днем в Украине от +24° до +34°.

Прогноз на 25 августа / УНИАН
Прогноз на 25 августа / УНИАН
Прогноз на 26 августа / УНИАН
Прогноз на 26 августа / УНИАН

Народный прогноз

20 августа — день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится — будет дождь. 21 августа — Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. 

В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

22 августа — день Матвея. Южный ветер с вихрями — к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме. 

23 августа — день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. 24 августа  — день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.

25 августа — день Фоки. Это был день уборки на поветях — это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. 26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло — летний холод, зимой вьюги — летом ненастье, зима снежная — лето дождливое, зима морозная — лето жаркое.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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