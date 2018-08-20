Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
На День независимости дожди ожидаются только в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, сохранится жаркая погода.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +32°, в остальных регионах до +27°...+31°.
Во вторник, 21 августа, в Украине практически без осадков. На юге до +33°.
В среду, 22 августа, без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +34°. В остальных регионах до +31°.
В четверг ожидается солнечная погода. Ночью по стране +9°…+17°, днем на юге до +31°.
В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. На юге до +33°, в остальных регионах до +31°.
25 и 26 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +13°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +26°...+34°. В воскресенье ночью на западе до +11°, днем в Украине от +24° до +34°.
Народный прогноз
20 августа — день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится — будет дождь. 21 августа — Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь.
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
22 августа — день Матвея. Южный ветер с вихрями — к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.
23 августа — день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. 24 августа — день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.
25 августа — день Фоки. Это был день уборки на поветях — это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. 26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло — летний холод, зимой вьюги — летом ненастье, зима снежная — лето дождливое, зима морозная — лето жаркое.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+28°... +15°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+29°... +14°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+30°... +14°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+28°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+30°... +18°
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Одесса+30°... +16°
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Полтава+28°... +14°
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Ровно+28°... +17°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+29°... +13°
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Тернополь+28°... +15°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+28°... +16°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+29°... +17°