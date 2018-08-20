В Индии продолжает расти число жертв крупнейшего наводнения столетия
Погибли 357 человек.
В результате крупнейшего наводнения столетия в Индии погибли 357 человек, тысячи числятся без вести пропавшими.
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Ливни в штате Керала начались 8 августа. Более 220 тысяч человек остались без крыши над головой. Местные власти разбили более 3 тысяч лагерей для тех, кто спасается от непогоды, передает Euronews.
На данный момент потери от разрушения инфраструктуры составляют около трех миллиардов долларов. Сезон муссонов начался в Керале еще в июне, но в последние недели ситуация стала особенно сложной.
Отмечается, что муссоны в этом году стали самыми мощными за последние 100 лет.
Напомним, американский штат Нью-Джерси пострадал от мощного наводнения, многие города остались отрезанными от внешнего мира.
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