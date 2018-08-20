В Китае девять человек стали жертвами тайфуна "Румбия"
Из-за разгула стихии пострадали провинции Цзянсу, Аньхой и Хэнань.
Девять человек погибли в результате тайфуна "Румбия", который обрушился на центральные и восточные районы Китая.
Американский штат Нью-Джерси пострадал от наводнения (видео)
От разгула стихии пострадали провинции Цзянсу, Аньхой и Хэнань. Так, в Цзянсу пострадали более 924 тысяч человек и 68 тысяч га урожая, передает Синьхуа.
В провинции Аньхой из-за тайфуна пострадали более 1,7 млн человек и 243 тысяч га урожая. Здесь повреждено более 4 тыс домов. В соседней провинции Хэнань пострадали около 888 тысяч жителей. Около 109 тыс га сельхозугодий пострадали в результате вызванных тайфуном дождей.
Напомним, число жертв наводнений и оползней в индийском штате Керала увеличилось до 79 человек.
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