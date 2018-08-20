В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
Вечером до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Киеве без осадков, температура до +26°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-западный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+27°... +18°
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Запорожье+30°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+31°... +15°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+28°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+31°... +18°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+29°... +15°
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Ровно+28°... +17°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+29°... +13°
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Тернополь+28°... +16°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+32°... +15°
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Хмельницкий+28°... +16°
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Черкассы+29°... +15°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 85 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 60 %
Восход: 06:27
Закат 19:58
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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