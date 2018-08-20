В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

Вечером до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 20 августа в Киеве без осадков, температура до +26°.

Читайте также Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-западный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.