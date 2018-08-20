В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На юге до +32°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
На реках западной Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды
На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится — будет дождь.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+27°... +18°
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Запорожье+30°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+31°... +15°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+28°... +17°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+31°... +18°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+29°... +15°
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Ровно+28°... +17°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+29°... +13°
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Тернополь+28°... +16°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+32°... +15°
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Хмельницкий+28°... +16°
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Черкассы+29°... +15°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 85 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 60 %
Восход: 06:27
Закат 19:58
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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