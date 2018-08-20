В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

На юге до +32°.

В Украине сегодня без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

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На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +26°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

Прогноз на 20 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится — будет дождь.

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