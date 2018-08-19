Завтра в части Украины дожди, однако везде будет жарко (карта)

17:53, 19 августа 2018
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Дожди стоит ждать в западных и северных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в понедельник, 20 августа, будет дождливой и одновременно жаркой. Так, осадков стоит ожидать в западных и северных областях, а не остальной территории Украины будет солнечно и сухо.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

"Наибольшая вероятность периодических дождей, гроз или временных ливней – на севере, западе Украины и в Винницкой и Одесской областях. Температура воздуха +24+29 градусов. На остальной территории – сухо и жарко, +30+35 градусов", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Сейчас такая ситуация, когда внезапно, с малого облака может развиться мощный ливень, гроза, град и даже шквал. Поскольку на ближайшие дни вероятность подобных процессов остается, еще и еще раз очень внимательно воспринимайте погоду", – сказала синоптик.

Прогноз погоды на понедельник, 20 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25....+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+28

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +28...+30

Прогноз погоды на 20 августа от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 20 августа от Укргидрометцентра

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