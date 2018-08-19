Киев снова может подтопить: синоптики предупреждают о дождях и грозах

По прогнозу синоптиков, в столице днем ожидается гроза, местами град и шквалы.

В КГГА предупреждают о возможных подтопления в столице из-за ожидаемых дождей / фото kiev.informator.ua

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о возможных подтопления в столице днем 19 августа в связи с прогнозируемыми дождями.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«19 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, днем – гроза, возможны подтопления, местами град и шквалы», - говорится в сообщении.

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По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 15-18 м/с, температура воздуха днем составит 26-28° тепла.

Кроме того в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах на территории Украины сегодня, 19 августа.

"19 августа в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Напомним, вечером 18 августа Киев снова накрыла мощная лавина, которая погрузила под воду некоторые улицы. От затопления пострадали также торговые центры и подземные паркинги, в некоторых районах столицы на дорогах возникли «озера», что затруднило движение транспорта.

Особенно сложная ситуация возникла возле станции метро «Дворец Спорта» в самом центре столицы. В расположенном рядом ТЦ «Гулливер» в результате осадков затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан. Кроме того, на улице Антоновича потоп привел к прорыву канализации. Под водой также оказалась улица Казимира Малевича.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 августа сильный дождь и ветер накрыли столицу всего лишь на 20 минут, но оставили по себе последствия – сломанные деревья, затопленные улицы, сорванные крыши летних площадок ресторанов и кафе.