В Киеве снова потоп: после очередного сильного ливня затопило улицы

00:24, 19 августа 2018
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Некоторые киевские улицы снова превращаются в реки.

Киев снова затопило / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Киев снова затопило / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Вечером 18 августа в Киеве снова прошел мощный ливень. Под водой оказались некоторые улицы города, кое-где машины не могут проехать из-за большого количества осадков.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что гроза, шквалы ветра 15-18 м/с и сильный дождь продлятся до конца ночи 19 августа.

Как сообщал УНИАН, 16 августа мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопив улицы.

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