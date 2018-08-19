В Киеве снова потоп: после очередного сильного ливня затопило улицы

Некоторые киевские улицы снова превращаются в реки.

Киев снова затопило / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Вечером 18 августа в Киеве снова прошел мощный ливень. Под водой оказались некоторые улицы города, кое-где машины не могут проехать из-за большого количества осадков.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что гроза, шквалы ветра 15-18 м/с и сильный дождь продлятся до конца ночи 19 августа.

Как сообщал УНИАН, 16 августа мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопив улицы.