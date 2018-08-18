В Бердичеве на Житомирщине после сильного ливня затопило улицы
В отдельных районах города вода поднялась очень высоко, заливая магазины.
Сегодня в Бердичеве после сильного ливня затопило ряд улиц.
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Как передает корреспондент УНИАН, больше всего в городе затопило улицу Житомирскую.
Также в отдельных районах города вода поднялась очень высоко, заливая магазины.
На отдельных дорогах города было затруднено движение транспорта.
Сейчас ликвидация последствий непогоды в Бердичеве продолжается.
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