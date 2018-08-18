В Бердичеве на Житомирщине после сильного ливня затопило улицы

19:15, 18 августа 2018
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В отдельных районах города вода поднялась очень высоко, заливая магазины.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Сегодня в Бердичеве после сильного ливня затопило ряд улиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, больше всего в городе затопило улицу Житомирскую.

Также в отдельных районах города вода поднялась очень высоко, заливая магазины.

На отдельных дорогах города было затруднено движение транспорта.

Сейчас ликвидация последствий непогоды в Бердичеве продолжается.

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