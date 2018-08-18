Во Львове выпало более четверти месячной нормы дождя (видео)

Основные усилия подразделений Главного управления ГСЧС во Львовской области были сосредоточены на спасении людей.

Ррятувальники оказали помощь 142 лицам \ УНИАН

Мощный ливень во Львове 17 августа составил 28% от месячной нормы осадков.

Читайте также В затопленном Львове мужчина на лодке спасал людей из водяной ловушки (видео, фоторепортаж)

Об этом сообщило областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «Основные усилия подразделений ГУ ГСЧС во Львовской области были сосредоточены на спасении людей, находящихся в помещениях (подвальное помещение кафе по улице Железнодорожная, 14 - спасены 10 человек, подвальное помещение парикмахерской по улице Федьковича, 14 - спасены два человека) и людей, которые оказались в транспортных средствах», – говорится в сообщении ведомства.

Всего, по данным ГСЧС, спасатели оказали помощь 142 лицам.

17 августа Львовский городской совет сообщил, что в городе затопило десяток улиц из-за сильного ливня, из-за чего пришлось остановить движение трамваев.