На Яблочный спас почти по всей территории Украины пройдут дожди (карта)
Синоптики рассказали, какой в Украине будет погода 19 августа.
Погода в Украине 19 августа будет дождливая. Большая вероятность периодических грозовых дождей и ливней – на Севере, Западе Украины и в Винницкой и Одесской области.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"От Житомирщины через Киевскую, Черкасскую до Одесской области вытянулся небольшой атмосферный фронт. Пока вдоль этого фронта выпадают периодические дожди, вблизи Белой Церкви и Сквире гремят грозы. В летний день даже незначительный очаг неустойчивости атмосферы может развиться в сильный локальный грозовой ливень. Будьте внимательны и осведомленными", – пишет Наталья Диденко.
В субботу и воскресенье существует наибольшая вероятность периодических дождей, гроз и ливней. В северных и западных регионах страны, а также на Винничине и Одесщине периодические дожди наиболее вероятны, а на остальной территории Украины – сухо и жарко. Температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов.
На Западе средняя температура воздуха составит – +24...+30, на Востоке – +27...+32, на Севере страны – +25...+28, на Юге – +28...+34, а в центральной части – +25...+30. Средняя скорость ветра по Украине 5-10 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о грозах в Украине (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 19 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24....+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+30°... +13°
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Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+31°... +17°
-
Ивано-Франковск+27°... +15°
-
Киев+29°... +17°
-
Кировоград+32°... +16°
-
Луганск+29°... +13°
-
Луцк+26°... +17°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+35°... +19°
-
Одесса+36°... +20°
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Полтава+28°... +14°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+28°... +12°
-
Тернополь+27°... +16°
-
Харьков+27°... +14°
-
Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+29°... +17°
-
Чернигов+29°... +15°
-
Черновцы+29°... +18°