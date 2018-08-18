На Яблочный спас почти по всей территории Украины пройдут дожди (карта)

Синоптики рассказали, какой в Украине будет погода 19 августа.

Прогноз погоды на 19 августа в Украине / фото УНИАН

Погода в Украине 19 августа будет дождливая. Большая вероятность периодических грозовых дождей и ливней – на Севере, Западе Украины и в Винницкой и Одесской области.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"От Житомирщины через Киевскую, Черкасскую до Одесской области вытянулся небольшой атмосферный фронт. Пока вдоль этого фронта выпадают периодические дожди, вблизи Белой Церкви и Сквире гремят грозы. В летний день даже незначительный очаг неустойчивости атмосферы может развиться в сильный локальный грозовой ливень. Будьте внимательны и осведомленными", – пишет Наталья Диденко.

В субботу и воскресенье существует наибольшая вероятность периодических дождей, гроз и ливней. В северных и западных регионах страны, а также на Винничине и Одесщине периодические дожди наиболее вероятны, а на остальной территории Украины – сухо и жарко. Температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов.

На Западе средняя температура воздуха составит – +24...+30, на Востоке – +27...+32, на Севере страны – +25...+28, на Юге – +28...+34, а в центральной части – +25...+30. Средняя скорость ветра по Украине 5-10 метров в секунду.

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Прогноз погоды на воскресенье, 19 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24....+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +25...+27