В плену стихии: сильный ливень затопил Закарпатье (фото, видео)

12:33, 18 августа 2018
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В городе Рахов было подтоплено около 50 домохозяйств.

На Закарпатье ливень затопил город / фото facebook.com/rahivnews
На Закарпатье ливень затопил город / фото facebook.com/rahivnews

Вследствие ухудшения погодных условий 17 августа в городе Рахов на Закарпатье подтоплены около 50 домохозяйств на шести улицах. Также разрушены три небольших моста и повреждены три автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в областной Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Подразделениями ГСЧС проводилась откачка воды с трех домохозяйств и семи подвальных помещений. Работало 5 единиц техники, 4 мотопомпы и 21 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Улицами Рахова текли стремительные потоки воды. Ливень затопил дворы, автомобили тонули в лужах.

Как сообщал УНИАН, 17 августа гроза накрыла Львов и за полчаса превратила улицы в реки. Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса.

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