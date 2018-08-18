В плену стихии: сильный ливень затопил Закарпатье (фото, видео)
В городе Рахов было подтоплено около 50 домохозяйств.
Вследствие ухудшения погодных условий 17 августа в городе Рахов на Закарпатье подтоплены около 50 домохозяйств на шести улицах. Также разрушены три небольших моста и повреждены три автомобиля.
Об этом УНИАН сообщили в областной Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.
"Подразделениями ГСЧС проводилась откачка воды с трех домохозяйств и семи подвальных помещений. Работало 5 единиц техники, 4 мотопомпы и 21 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Улицами Рахова текли стремительные потоки воды. Ливень затопил дворы, автомобили тонули в лужах.
Как сообщал УНИАН, 17 августа гроза накрыла Львов и за полчаса превратила улицы в реки. Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса.
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