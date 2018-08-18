Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Украине

Вместе с тем в большинстве областей Украины 18-20 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях сегодня местами ожидаются грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Вместе с тем синоптики предупреждают, что 18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 19-20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град и шквалы 15-18 м/сек.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем 26-28° тепла.

Как сообщал УНИАН, 17 августа гроза накрыла Львов. За полчаса стихия превратила улицы в реки. Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса.