Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Украине
Вместе с тем в большинстве областей Украины 18-20 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях сегодня местами ожидаются грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Вместе с тем синоптики предупреждают, что 18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 19-20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
В Киеве сегодня днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град и шквалы 15-18 м/сек.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем 26-28° тепла.
Как сообщал УНИАН, 17 августа гроза накрыла Львов. За полчаса стихия превратила улицы в реки. Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса.
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