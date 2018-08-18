Синоптик рассказала, как по облакам спрогнозировать погоду

По словам синоптика Натальи Диденко, облака дают коротковатые прогностические признаки.

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По виду облаков можно делать прогнозы - белые пушистые (кучевые) являются предвестниками хорошей погоды.

Из огромных пушистых облаков свинцового цвета выпадают дожди, рассказала синоптик Наталья Диденко во время чата на "Главреде".

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"Например, если мы лежим в поле и смотрим в небо, наблюдая там ряд белых пушистых облаков - это кучевые облака хорошей погоды, или кумулюсы. Также есть огромные пушистые облака, но такие, которые приобретают свинцовый цвет - синоптики четко знают, что с них выпадают дожди. Они називаються кумулонимбусы. Есть перистые облака и куча других. Именно по виду облаков можно прогнозировать погоду", - отметила собеседница.

По ее словам, облака дают коротковатые прогностические признаки.

"Если мы видим, что свинцовая туча на горизонте, значит, скоро будет дождь. То есть мы его можем предсказать за час, два или три. А синоптик, повторюсь, составляет прогноз за сутки", - добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что дожди в Киеве и Киевской области продлятся до конца недели. Жара в столице спадет.