Жертвами худшего за последние 100 лет наводнения в Индии стали более 300 человек (фото)

Спасатели борются с последствиями ливневых дождей, которые оставили без крова больше 200 тысяч человек.

По меньшей мере 324 человек погибли в результате наводнения в штате Керала на юго-западе Индии. Местные власти называют это самым худшим наводнением за последние 100 лет.

Сезон дождей начался в Индии в июне, но число жертв резко выросло именно в последние 24 часа, пишет BBC.

Спасатели борются с последствиями ливневых дождей, которые оставили без крова больше 200 тысяч человек, сейчас они размещены в лагерях.

Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Кералу, чтобы своими глазами оценить масштаб разрушений.

Правительство штата заявило, что многие люди были насмерть раздавлены в результате оползней.

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Ожидается, что дожди будут продолжаться. Главный аэропорт Кералы может быть закрыт до 26 августа.

В районе бедствия находятся сотни военнослужащих для помощи пострадавшим от наводнения. В спасательной операции принимают участие вертолеты и более 300 лодок.

Правительство призывает не игнорировать распоряжения об эвакуации. Власти занимаются распределением еды для десятков тысяч человек, которые перебрались на более возвышенные территории.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян заявил, что это худшее наводнение за последнее столетие.

"Мы наблюдаем то, чего никогда не было в истории Кералы", - сказал он журналистам. По его словам, больше 223 тысяч человек сейчас находится в полутора тысячах лагерях, открытых спасателями.

Под водой оказалась часть крупнейшего города штата Кочин. Затоплены автомобильные и железные дороги. От наводнения пострадали плантации чая и кофе.

Школы во всех 14 районах Кералы закрыты. В некоторых районах из-за проблем с безопасностью запрещен доступ туристам.

В начала сезона дождей во всей Индии погибли более 930 тысяч человек, согласно данным МВД страны.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений и оползней в индийском штате Керала увеличилось до 79 человек.