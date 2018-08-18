В затопленном Львове мужчина на лодке спасал людей из водяной ловушки (видео, фоторепортаж)
Жители города Льва оказались заблокированными "большой водой".
Сильный ливень, который накрыл Львов в пятницу, 17 августа, превратил улицы города в реки, а иногда и самые настоящие моря.
Жители города Льва оказались заблокированными "большой водой" в транспорте, на остановках, в помещениях домов, ведь иногда уровень воды достигал пешеходам до пояса.
В этих экстремальных условиях один человек решил пройти львовскими "каналами" на резиновой лодке, одновременно помогая застрявшим людям добраться до суши. Соответствующее видео опубликовали в соцсети Facebook.
Как сообщал УНИАН, во Львове из-за сильного ливня подтоплены десяток улиц, приостановлено движение трамваев. Гроза накрыла Львов вечером и за полчаса превратила улицы в реки.
Напомним, на днях сильный ливень с грозой создал апокалипсис в Киеве. Так, в ночь на 16 августа стихия в центре Киева поломала деревья, рекламные щиты и вывески. Улицу Крещатик затопило, а потом вода хлынула в торговый центр "Метроград". В центре Киева обрушилась часть здания, которая ранее сгорела, упал столб. На Подоле не ходили трамваи, поскольку завязли в болоте. На одной из улиц Подола образовалось "море". Снова затопило тоннель возле станции метро "Дорогожичи".
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