Потоп во Львове: люди добираются до затопленных машин на резиновых лодках (фото, видео)
Горожане в соцсетях делятся впечатляющими фото и видео непогоды - на некоторых улицах волны похожи на морские.
Гроза накрыла Львов вечером и за полчаса превратила улицы в реки. Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса.
На дорогах образовались пробки: автомобили останавливались и пытались бороться с дождевой течению. Из-за ливня остановили весь электротранспорт - чтобы вода не попала на оборудование трамваев и троллейбусов и не вывела его из строя.
Залило торговые палатки на Привокзальном рынке, кофейни и магазины. Горожане в соцсетях делятся впечатляющими фото и видео непогоды - на некоторых улицах волны похожи на морские. А на некоторых - до затопленных машин автомобилисты добираются на резиновых лодках.
Мощный ливень с апокалиптической грозой накрыл Киев посреди ночи, полностью затопил улицы (видео)
Как сообщал УНИАН, ранее синоптики объяснили, почему ночная гроза затопила центр Киева.
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