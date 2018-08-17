Потоп во Львове: люди добираются до затопленных машин на резиновых лодках (фото, видео)

Горожане в соцсетях делятся впечатляющими фото и видео непогоды - на некоторых улицах волны похожи на морские.

Львовские улицы превратились в реки / Фото facebook.com/igor.zinkevych

Гроза накрыла Львов вечером и за полчаса превратила улицы в реки. Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса.

На дорогах образовались пробки: автомобили останавливались и пытались бороться с дождевой течению. Из-за ливня остановили весь электротранспорт - чтобы вода не попала на оборудование трамваев и троллейбусов и не вывела его из строя.

Залило торговые палатки на Привокзальном рынке, кофейни и магазины. Горожане в соцсетях делятся впечатляющими фото и видео непогоды - на некоторых улицах волны похожи на морские. А на некоторых - до затопленных машин автомобилисты добираются на резиновых лодках.

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Как сообщал УНИАН, ранее синоптики объяснили, почему ночная гроза затопила центр Киева.