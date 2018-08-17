Негативных последствий не прогнозируется.

На реках ожидается повышение уровней воды / украинская Wikipedia

Сегодня, 17 августа, на реках западной Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 15 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыл ливень, который сопровождался сильным ветром и градом. Сильно пострадала главная улица столицы - Крещатик.