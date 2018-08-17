На реках западной Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды
Негативных последствий не прогнозируется.
Сегодня, 17 августа, на реках западной Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды.
Погода на выходные: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 15 августа", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыл ливень, который сопровождался сильным ветром и градом. Сильно пострадала главная улица столицы - Крещатик.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+34°... +19°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+28°... +18°
-
Запорожье+36°... +20°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+32°... +18°
-
Луганск+35°... +17°
-
Луцк+24°... +17°
-
Львов+23°... +16°
-
Николаев+36°... +20°
-
Одесса+34°... +20°
-
Полтава+31°... +18°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +19°
-
Сумы+28°... +15°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+30°... +18°
-
Херсон+37°... +20°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+31°... +18°
-
Чернигов+29°... +16°
-
Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 26 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 77 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 19 %
Восход: 06:24
Закат 20:02
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей