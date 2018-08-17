Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

14:47, 17 августа 2018
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Пожарная опасность объявлена почти по всей стране.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 17 августа, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

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