Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Пожарная опасность объявлена почти по всей стране.
Сегодня, 17 августа, почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Синоптики предупреждают о грозах в Украине (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
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