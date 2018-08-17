Синоптик рассказала, почему в Киеве появляется смог
Когда город находится в зоне антициклона, продукты сгорания "зависают" в воздухе.
Смог в Киеве появляется в то время, когда город находится в зоне антициклона, поскольку тогда продукты сгорания поднимаются в воздух и "зависают" в нем.
В Киеве сегодня до +29°, без осадков
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко во время чата на "Главреде".
"Для лета часты антициклоны — зоны высокого атмосферного давления. Это очень масштабное образование, которое зависает над большой территорией (например, над почти всей территорией Украины)", — отметила она.
Диденко добавила, что в это время обычно очень слабый ветер, поэтому все продукты сгорания, которые производит город, поднимаясь в воздух, "зависают" в нем.
"Сколько ни призывают синоптики и соответствующие службы, чтобы при высоких температурах воздуха не жгли мусор, листья, не провоцировали пожары окурками, но все равно люди это делают и вносят свою негативную лепту в создание такого смога", — добавила синоптик.
Напомним, 16 августа в Киеве прошла гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом.
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