Синоптик рассказала, почему в Киеве появляется смог

Когда город находится в зоне антициклона, продукты сгорания "зависают" в воздухе.

Смог в Киеве появляется во время антициклонов / kievcity.gov.ua

Смог в Киеве появляется в то время, когда город находится в зоне антициклона, поскольку тогда продукты сгорания поднимаются в воздух и "зависают" в нем.

Читайте также В Киеве сегодня до +29°, без осадков

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко во время чата на "Главреде".

"Для лета часты антициклоны — зоны высокого атмосферного давления. Это очень масштабное образование, которое зависает над большой территорией (например, над почти всей территорией Украины)", — отметила она.

Диденко добавила, что в это время обычно очень слабый ветер, поэтому все продукты сгорания, которые производит город, поднимаясь в воздух, "зависают" в нем.

"Сколько ни призывают синоптики и соответствующие службы, чтобы при высоких температурах воздуха не жгли мусор, листья, не провоцировали пожары окурками, но все равно люди это делают и вносят свою негативную лепту в создание такого смога", — добавила синоптик.

Напомним, 16 августа в Киеве прошла гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом.