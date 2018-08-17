Погода на выходные: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
На юге температура поднимется до +36°.
На выходных в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +17°, днем +29°. В воскресенье также ожидаются осадки, +17°...+28°.
Синоптики предупреждают о грозах в Украине (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье гроза, +15°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +25°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +16°, днем +26°, также ожидается гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +15°...+28°. В воскресенье до +26°, гроза.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье +20°...+33°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +14°...+24°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +15°...+29°.
В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +16°...+31°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +30°. В воскресенье температура до +28°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +31°. В воскресенье +11°...+28°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем +20°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +17°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье температура до +26°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +15° …+26°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +34°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +33°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +17° …+29°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+35°... +19°
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Донецк+35°... +17°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+36°... +20°
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Ивано-Франковск+26°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+32°... +18°
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Луганск+35°... +18°
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Луцк+24°... +17°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+34°... +19°
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Одесса+37°... +20°
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Полтава+32°... +18°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +19°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+31°... +18°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +17°