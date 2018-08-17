Погода на выходные: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

На юге температура поднимется до +36°.

На выходных ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +17°, днем +29°. В воскресенье также ожидаются осадки, +17°...+28°.

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Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье гроза, +15°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +25°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +16°, днем +26°, также ожидается гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +15°...+28°. В воскресенье до +26°, гроза.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье +20°...+33°.

Прогноз на 18 августа / УНИАН

Прогноз на 19 августа / УНИАН

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +14°...+24°, солнечно.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +15°...+29°.

В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +16°...+31°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +30°. В воскресенье температура до +28°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +31°. В воскресенье +11°...+28°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +25°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +17°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье температура до +26°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +15° …+26°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +21°, днем +34°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +33°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +17° …+29°.

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