В Индии 79 человек стали жертвами наводнения
Уровень воды продолжает подниматься.
Число жертв наводнений и оползней в индийском штате Керала увеличилось до 79 человек.
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Уровень воды продолжает подниматься, а города и деревни во многих районах быстро затапливаются. Из-за оползней потеряна связь с холмистыми округами, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
В штате работают сотни спасателей. Индийские военные и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия круглосуточно проводят спасательные операции в пострадавших районах.
Напомним, американский штат Нью-Джерси пострадал от мощного наводнения, многие города остались отрезанными от внешнего мира.
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