В Индии 79 человек стали жертвами наводнения

10:43, 17 августа 2018
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Уровень воды продолжает подниматься.

Индия страдает от наводнений / REUTERS
Индия страдает от наводнений / REUTERS

Число жертв наводнений и оползней в индийском штате Керала увеличилось до 79 человек.

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Уровень воды продолжает подниматься, а города и деревни во многих районах быстро затапливаются. Из-за оползней потеряна связь с холмистыми округами, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В штате работают сотни спасателей. Индийские военные и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия круглосуточно проводят спасательные операции в пострадавших районах.

Напомним, американский штат Нью-Джерси пострадал от мощного наводнения, многие города остались отрезанными от внешнего мира.

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