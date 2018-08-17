Синоптики предупреждают о грозах в Украине (карта)

09:40, 17 августа 2018
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Гроз не будет на юге и на востоке.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

В пятницу, 17 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 августа в западных, северных и большинстве центральных областей местами грозы", - говорится в сообщении.

Грозы ожидаются во многих областях / Укргидрометцентр
Грозы ожидаются во многих областях / Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве прошла гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом. Больше всего пострадали Шевченковский, Печерский, Днепровский районы и часть Деснянского. Было повалено около 200 деревьев и 5 опор электропередач.

Улицу Крещатик затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград".

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