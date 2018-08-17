Синоптики предупреждают о грозах в Украине (карта)
Гроз не будет на юге и на востоке.
В пятницу, 17 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17 августа в западных, северных и большинстве центральных областей местами грозы", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве прошла гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом. Больше всего пострадали Шевченковский, Печерский, Днепровский районы и часть Деснянского. Было повалено около 200 деревьев и 5 опор электропередач.
Улицу Крещатик затопило, а затем вода хлынула в торговый центр "Метроград".
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