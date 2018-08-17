В Киеве сегодня до +29°, без осадков

08:30, 17 августа 2018
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В столице сегодня будет облачно с прояснениями.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 августа, в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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