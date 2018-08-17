В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В столице сегодня будет облачно с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 августа, в Киеве без осадков, температура до +29°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16.
Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+35°... +19°
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Донецк+35°... +17°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+36°... +20°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+32°... +18°
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Луганск+35°... +18°
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Луцк+24°... +16°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+35°... +19°
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Одесса+37°... +20°
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Полтава+32°... +18°
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Ровно+24°... +15°
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Симферополь+32°... +19°
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Сумы+30°... +15°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+32°... +18°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+31°... +18°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 84 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 48 %
Восход: 06:24
Закат 20:02
Видимость: 14 км
Фаза луны:
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